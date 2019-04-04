Политика Дебаты 19 апреля будут проведены в любом случае - председатель НОТУ

2019-04-04 17:30 84

Теледебаты 19 апреля обязательно состоятся на "Суспильному". Об этом заявил председатель НСТУ Зураб Аласания.

"19 числа (апреля, - ред.) дебаты будут проведены в любом варианте. То есть, имеется в виду, даже независимо от того, будут ли кандидаты, мы должны это время использовать", - сказал Аласания.

В то же время он подчеркнул, что "Суспильне" готово рассматривать любые другие варианты проведения теледебатов и открытое к предложениям, которые прозвучали публично.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия для действующего главы государства Петра Порошенко.

Его предложение принял действующий глава государства и второй кандидат в президент Петр Порошенко.

Председатель правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания на своей странице в Facebook заявил, что НСТУ начинает переговоры с кандидатами в президенты по организации их дебатов на НСК "Олимпийский".

Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заверил, что правоохранительные органы без проблем смогут сохранить спокойствие на НСК "Олимпийский" во время проведения запланированных дебатов кандидатов на пост президента Украины.