Политика Дебаты 19 апреля будут проведены в любом случае - председатель НОТУ

2019-04-04 17:30 84

 

Теледебаты 19 апреля обязательно состоятся на "Суспильному". Об этом заявил председатель НСТУ Зураб Аласания.

"19 числа (апреля, - ред.) дебаты будут проведены в любом варианте. То есть, имеется в виду, даже независимо от того, будут ли кандидаты, мы должны это время использовать", - сказал Аласания.

В то же время он подчеркнул, что "Суспильне" готово рассматривать любые другие варианты проведения теледебатов и открытое к предложениям, которые прозвучали публично.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия для действующего главы государства Петра Порошенко.

Его предложение принял действующий глава государства и второй кандидат в президент Петр Порошенко.

Председатель правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания на своей странице в Facebook заявил, что НСТУ начинает переговоры с кандидатами в президенты по организации их дебатов на НСК "Олимпийский".

Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заверил, что правоохранительные органы без проблем смогут сохранить спокойствие на НСК "Олимпийский" во время проведения запланированных дебатов кандидатов на пост президента Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

документ Дебаты Порошенко с Зеленским назначены на 5 апреля? Завтра президент прибудет на Олимпийский

2019-04-04 18:03 807

видео Зеленский согласился на дебаты с Порошенко и поставил свои условия

2019-04-03 20:04 840

В НОТУ назвали реальную причину недопуска Maruv на Евровидение-2019

2019-02-28 15:14 1734

Украине грозят штрафные санкции за отказ от участия в Евровидении-2019

2019-02-28 14:13 2079

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на дебатах

2019-04-04 20:30 54

Аласания назначил ведущих дебатов Порошенко и Зеленского

2019-04-04 20:00 39

В 2018 году украинцы перечислили из-за границы почти $ 11 млрд

2019-04-04 19:30 120

Порошенко подписал годовую программу партнерства Украины с НАТО

2019-04-04 19:00 153
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на дебатах 2019-04-04 20:30 54
Аласания назначил ведущих дебатов Порошенко и Зеленского 2019-04-04 20:00 39
В 2018 году украинцы перечислили из-за границы почти $ 11 млрд 2019-04-04 19:30 120
Порошенко подписал годовую программу партнерства Украины с НАТО 2019-04-04 19:00 153

Лента

20:30 Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на дебатах
20:00 Аласания назначил ведущих дебатов Порошенко и Зеленского
19:30 В 2018 году украинцы перечислили из-за границы почти $ 11 млрд
19:00 Порошенко подписал годовую программу партнерства Украины с НАТО
18:30 Порошенко готов оплатить половину аренды стадиона – штаб
документ 18:03 Дебаты Порошенко с Зеленским назначены на 5 апреля? Завтра президент прибудет на Олимпийский
18:00 Стала известна причина смерти Георгия Данелии
17:30 Дебаты 19 апреля будут проведены в любом случае - председатель НОТУ
17:00 ЕС выдвинул требования к РФ касательно прохода через Керченский пролив
16:30 У Порошенко предлагают провести два раунда дебатов