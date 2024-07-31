Политика Дональд Трамп сделал странное заявление о дебатах с вице-президентом США Камалой Харрис

2024-07-31 10:29

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что "вероятно" проведет дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, однако оставил возможность для того, чтобы отказаться от них. Об этом пишет The Hill.

"Ответ - да, я, пожалуй, поучаствую в дебатах", - сказал политик и заверил, что любые дебаты должны состояться до начала досрочного голосования.

Вместе с тем Трамп перечислил аргументы, почему он мог бы не согласиться на дебаты. В частности, экс-президент указал на свое лидерство в общенациональных опросах и опросах в ключевых штатах, хотя они свидетельствуют о приближенности их позиций с Харрис.

"Ответ - да, но я также могу привести аргументы в пользу того, чтобы этого не делать. Кроме того, мне не нравится поощрять фейковые новости... Они собираются заработать десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится ABC", - добавил Трамп.

Ранее республиканский телеканал Fox News предложил стать площадкой для будущих дебатов Трампа и Харрис.