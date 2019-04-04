Политика Порошенко подписал годовую программу партнерства Украины с НАТО

2019-04-04 19:00 156

В четверг, 4 апреля, президент Петр Порошенко подписал годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

По словам президента, Украина готова взять на себя обязательства и начать выполнение Плана действий относительно членства в НАТО.

Вместе с тем Порошенко выразил надежду, что союзники по достоинству оценят вклад Украины в защиту евроатлантического сообщества и начнут практическую дискуссию о предоставлении Украине конкретного плана.

"С верой в это подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО", - отметил Порошенко.

Вместе с тем он поздравил НАТО с 70-летним юбилеем и заявил, что Североатлантический альянс остается безальтернативным направлением для страны.

"Поздравляю наших союзников по НАТО c важным юбилеем! 70 лет назад цивилизованный мир объединился для создания Североатлантического альянса. За эти годы Альянс доказал, что он о мире, стабильности и человеческом достоинстве. За эти годы Альянс также доказал, что является наиболее прочной и эффективной командой единомышленников - ни одного случая, чтобы кому-то из членов кто-то угрожал", - подчеркнул Порошенко и заверил, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении общего и безопасного будущего.