Политика документ Дебаты Порошенко с Зеленским назначены на 5 апреля? Завтра президент прибудет на Олимпийский

2019-04-04 18:03 819

Завтра, с самого утра действующий президент Украины и кандидат на данную должность Петр Порошенко прибуудет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

На официальной странице президента сегодня оперативно выставили форму для акредитации СМИ. Согласно документу, Порошенко появится на главной столичной арене завтра, 5 апреля, в 9.00.

Эксперты тут же заговорили, что дебаты крайне важны именно для действующего гаранта, который в первом туре набрал почти в два раза меньше голосов, нежели комик Зеленский. Потому Петр Алексеевич готов схлестнуться в словесной дуэли с лидером первого утра выборов хоть завтра.

Напомним, ранее лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский согласился на дебаты со своим оппонентом - Порошенко. Но выставил одно ключевое условие: дебаты должны состояться не в тлестудии, как это заведено, а в публичном месте - на арене НСК "Олимпийский".

Вскоре после этого стало известно, что Петр Порошенко (набрал 15,95% голосов) и попал во второй тур выборов с Владимиром Зеленским (30,24% голосов), согласился участвовать в дебатах на стадионе.

"Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - обратился Порошенко к Зеленскому в Facebook.

 

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