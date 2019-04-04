Автоматическое переназначение субсидий, которое проходит ежегодно в мае, в 2019 году коснется трех миллионов домохозяйств. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Остальным претендентам на получение субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах.

"Наличная субсидия будет назначена тем семьям, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и "Укрпочту", те, кто еще не на пенсии, – через Ощадбанк", – говорится в сообщении.

При этом, по данным Минсоцполитики, семьи, у которых за указанные месяцы будут долги, переведут на безналичную монетизацию субсидий.

"Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в третьем и четвертом кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 годов – на основе доходов первого и второго кварталов 2019 года", – добавила пресс-служба.

Министерство также сообщило, что в мае повторно подать документы в управления социальной защиты населения должны:

арендаторы жилья;

внутренне перемещенные лица;

семьи, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц;

семьи, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной зарплаты;

семьи, в составе которых произошли изменения в течение последнего года.

"Министерство социальной политики Украины не планирует менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019-2020 годах не предвидится", – сказано в сообщении.