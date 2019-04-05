Политика Аваков уверяет, что главный риск второго тура выборов президента уже пройден

2019-04-05 11:14 174

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что обмениваясь видеобращениями кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко нарушают избирательное законодательство.

"То, что они обмениваются этими видеороликами, это незаконно", - сказал Аваков в эфире телеканала 1+1.

По его словам, это является незаконной агитацией со стороны кандидатов, поскольку итоги первого тура еще не подведены.

По словам министра, нашему обществу хватило цивилизованности, поэтому главный риск второго тура выборов президента уже пройден.

"Думаю, что главный риск второго тура мы уже прошли. А главный риск второго тура заключался в том, что если те кандидаты, которые проиграли, - их 37, - не признают результатов первого тура и начнутся какие-то апеллирования к обществу, начнутся массовые беспорядки, и начнется некий хаос. Мы видим, что хватило цивилизованности и хватило ума у наших политиков признать результаты этих выборов, и мы сейчас спокойно – если это можно назвать спокойствием – рассматриваем двух кандидатов, готовимся ко второму туру выборов", - уточнил Аваков.

Министр внутренних дел также заявил, что почти не встречается с Петром Порошенко. "С Президентом у меня сейчас отношения через Администрацию Президента, мы с ним почти не видимся", - отметил он.