Украина Стало известно, почему суд не стал рассматривать апелляцию Зайцевой и Дронова

2019-04-05 15:46 225

В Харьковском апелляционном суде вернули дело о смертельном ДТП, виновниками которого стали Елена Зайцева и Геннадий Дронов в Киевский райсуд Харькова.

"Судья Харьковского апелляционного суда Владимир Протасов постановил определение о возвращении материалов уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в Киевский районный суд города Харькова для выполнения требований закона в части обеспечения права участников на ознакомление с материалами дела. В частности, чтобы с ними в полном объеме могла ознакомиться обвиняемая Елена Зайцева", - сообщила пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко, передает Укринформ.

По ее словам, при проверке апелляционных жалоб установлены обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства.

"Например, обвиняемой Еленой Зайцевой после оглашения приговора районным судом было подано заявление об ознакомлении с материалами уголовного производства. Как установлено судом апелляционной инстанции, в материалах дела имеются сведения о ее частичном ознакомлении только с первым томом, в то время, как дело состоит из тринадцати томов", - пояснила пресс-секретарь.