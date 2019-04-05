Политика Аваков сделал предупреждение кандидатам Порошенко и зеленскому

2019-04-05 13:16 342

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что МВД сможет надлежащим образом обеспечить безопасность в ходе проведения дебатов на НСК Олимпийский и во время второго тура голосования на выборах президента Украины.

"Когда будет решение, что дебаты будут проходить на "Олимпийском", то мы, безусловно, обеспечим порядок. Мы проходили и финал Лиги чемпионов, и матчи сборной, и были отчаянные противостояния", - сказал Аваков в эфире канала 1+1.

Министр также призвал кандидатов в президенты "не разворачивать спираль "кто против меня, тот агент Кремля", "кто не за меня, тот адепт старого".

"Это очень опасная ситуация", - добавил глава МВД, выразив надежду на то, что обострения конфронтации между симпатиками кандидатов не будет.

Кроме того, Аваков не видит угроз от Нацдружин, Нацкорпуса и Сичи в плане дестабилизации ситуации в ходе второго тура голосования на президентских выборах.

"Я не вижу угроз от "Национальных дружин", от "Национального корпуса".... И не думаю, что у организации "Сич" достаточно сил или желания дестабилизировать ситуацию", - сказал Аааков.

Он добавил: "Это небольшие радикальные группы, на каждую из которых хватает государственного аппарата воздействия. Думаю, вы увидите, что не будет ни одного инцидента во втором туре".