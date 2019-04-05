Украина Канада планирует за свой счет полностью очистить Украину от мин - названы сроки

2019-04-05 18:29 186

Канада намерена к 2025 году полностью очистить территорию Украины от мин всех типов.

"В международный день просвещения по минной безопасности Канада подтверждает свою приверженность уничтожению мин с помощью инициатив в Ираке, Украине, Колумбии, Камбодже и Лаосе, работая над целью освобождения мира от мин до 2025 года", - сообщает МИД Канады.

Напомним, согласно решению Генеральной ассамблеи ООН, 4 апреля ежегодно отмечается Международный день просвещения по вопросам минной безопасности и помощи в противоминной деятельности.

Напомним, за время войны на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 269 мирных жителей, 27 из которых – дети.