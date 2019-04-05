Украина Канада планирует за свой счет полностью очистить Украину от мин - названы сроки

2019-04-05 18:29 186

Канада намерена к 2025 году полностью очистить территорию Украины от мин всех типов. 

"В международный день просвещения по минной безопасности Канада подтверждает свою приверженность уничтожению мин с помощью инициатив в Ираке, Украине, Колумбии, Камбодже и Лаосе, работая над целью освобождения мира от мин до 2025 года", -  сообщает МИД Канады.

Напомним, согласно решению Генеральной ассамблеи ООН, 4 апреля ежегодно отмечается Международный день просвещения по вопросам минной безопасности и помощи в противоминной деятельности.

Напомним, за время войны на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 269 мирных жителей, 27 из которых – дети.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-04-05 12:43 360

Ракетный щит позволит Украине войти в НАТО "не с протянутой рукой"

2019-04-04 22:00 687

В НАТО заявили, что будут противостоять РФ в Черном море - готов пакет военных мер

2019-04-04 10:42 903

КАРТА В зоне ООС на Донбассе применили запрещенное оружие, есть раненые и погибшие

2019-04-03 09:11 573

Еще новости в разделе "Украина"

Супрун подсказала, где у кандидатов в президенты искать следы употребления наркотиков

2019-04-05 20:30 90

Канада планирует за свой счет полностью очистить Украину от мин - названы сроки

2019-04-05 18:29 186

ВМС ВСУ испытали очередную новую ракету

2019-04-05 16:30 234

Дело избивавшего в Киеве протестующих полицейского передано в суд

2019-04-05 16:27 237
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Супрун подсказала, где у кандидатов в президенты искать следы употребления наркотиков 2019-04-05 20:30 90
Канада планирует за свой счет полностью очистить Украину от мин - названы сроки 2019-04-05 18:29 186
ВМС ВСУ испытали очередную новую ракету 2019-04-05 16:30 234
Дело избивавшего в Киеве протестующих полицейского передано в суд 2019-04-05 16:27 237

Лента

20:30 Супрун подсказала, где у кандидатов в президенты искать следы употребления наркотиков
19:33 Диктатор Мадуро отрегировал на дефицит питьевой воды и отсутствие света
19:07 Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского, - активисты
18:29 Канада планирует за свой счет полностью очистить Украину от мин - названы сроки
18:00 У Порошенко хотят анализа волос Зеленского: Наркотики сохраняются 90 дней
фото 17:32 На продажу выставлен карманный револьвер, из которого застрелился Ван Гог
17:00 В результатах анализов Зеленского не совпадают даты
16:30 ВМС ВСУ испытали очередную новую ракету
16:27 Дело избивавшего в Киеве протестующих полицейского передано в суд
15:46 Стало известно, почему суд не стал рассматривать апелляцию Зайцевой и Дронова