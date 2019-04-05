Политика Уже есть первый результат анализов Порошенко - что выявили в лаборатории

2019-04-05 12:15 168

По результатам быстрого теста материалов действующего президента Петра Порошенко ни одного психоактивного вещества не обнаружили.

"С разрешения человека, который проходил это обследование, мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже могу обнародовать – ни одного психоактивного вещества найдено не было", - сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

По его словам, в течение ближайших 2 часов будет возможность провести более основательное обследование с помощью масс-селективного газового хроматографа.

"Ровно через 2 часа после этой процедуры, этого анализа у нас будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови. Более длительный срок занимает процедура обследования волос вместе с волосяным фолликулом. По предварительной информации, эта процедура может продолжаться даже до 2 недель. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы эту процедуру максимально сократить", - пояснил главный врач Киевской наркологической больницы "Социотерапия".

Он сообщил, что исследование проводили четыре учреждения города - два частных и два коммунальных.

Напомним, ранее кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме. Зеленский сделал это в одной из частных клиник, Порошенко - в НСК Олимпийский.