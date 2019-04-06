Политика В Общественном озвучили цену дебатов Зеленского и Порошенко

2019-04-06 10:30 450

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания назвал стоимость проведения дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В частности, по словам руководителя вещателя примерная стоимость проведения дебатов между кандидатами в президенты составит около $ 1 млн.

"По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около $ 1 млн", - сказал он.

При этом он добавил, что сейчас рассматриваются различные варианты монтажа сцены, установки светового и звукового оборудования. Кроме того отдельной графой является обеспечение безопасности.

Глава НГТУ добавил, что концерт "Океана Ельзи" на НСК "Олимпийский" стоил $ 500 000.

В свою очередь он объяснил колоссальную разницу в затратах на проведение мероприятия дополнительными затратами на охрану.