Политика В Общественном озвучили цену дебатов Зеленского и Порошенко

2019-04-06 10:30 450

 

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания назвал стоимость проведения дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В частности, по словам руководителя вещателя примерная стоимость проведения дебатов между кандидатами в президенты составит около $ 1 млн.

"По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около $ 1 млн", - сказал он.

При этом он добавил, что сейчас рассматриваются различные варианты монтажа сцены, установки светового и звукового оборудования. Кроме того отдельной графой является обеспечение безопасности.

Глава НГТУ добавил, что концерт "Океана Ельзи" на НСК "Олимпийский" стоил $ 500 000.

В свою очередь он объяснил колоссальную разницу в затратах на проведение мероприятия дополнительными затратами на охрану.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Журналисты нашли связь между основателем Евролаба и Зеленским (документы)

2019-04-06 20:08 135

видео Актер, бравший кровь у Зеленского, записал обращение

2019-04-06 13:30 603

Опубликовано постановление о снижении цены газа для населения

2019-04-06 12:00 522

Зеленский готов пожать руку Порошенко: названо условие

2019-04-06 11:00 717

Еще новости в разделе "Политика"

Еврокомиссия: будем работать с любым президентом

2019-04-06 14:00 465

видео Актер, бравший кровь у Зеленского, записал обращение

2019-04-06 13:30 603

видео Волкер заявил, что Россия продолжит тестировать инструменты гибридной войны, независимо от президента Украины

2019-04-06 13:00 312

Зеленский готов пожать руку Порошенко: названо условие

2019-04-06 11:00 717
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Еврокомиссия: будем работать с любым президентом 2019-04-06 14:00 465
видео Актер, бравший кровь у Зеленского, записал обращение 2019-04-06 13:30 603
видео Волкер заявил, что Россия продолжит тестировать инструменты гибридной войны, независимо от президента Украины 2019-04-06 13:00 312
Зеленский готов пожать руку Порошенко: названо условие 2019-04-06 11:00 717

Лента

20:08 Журналисты нашли связь между основателем Евролаба и Зеленским (документы)
15:00 Диетолог рассказала, как при сидячем образе жизни похудеть
14:30 Прохладно, ветрено и дождливо. Синоптик рассказал о погоде в канун Пасхи
14:00 Еврокомиссия: будем работать с любым президентом
видео 13:30 Актер, бравший кровь у Зеленского, записал обращение
видео 13:00 Волкер заявил, что Россия продолжит тестировать инструменты гибридной войны, независимо от президента Украины
12:30 Экзамены на водительские права будут фиксировать на видео
12:00 Опубликовано постановление о снижении цены газа для населения
11:30 20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены на границе
11:00 Зеленский готов пожать руку Порошенко: названо условие