Политика Зеленский готов пожать руку Порошенко: названо условие

2019-04-06 11:00 453

Шоумен и новоиспеченный политик Владимир Зеленский готов пожать руку действующему президенту Петру Порошенко.

Об этом в эфире украинского телеканала заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, победитель первого тура президентских выборов готов пожать руку действующему президенту Петру Порошенко по окончанию второго тура.

Дмитрий Разумков отметил, что не верит в поражение новоиспеченного политика Владимира Зеленского на президентских выборах. Но заметил, что его кандидат пожмет руку Петру Порошенко в случае своего проигрыша.

«Я думаю, что этого не произойдет, но, думаю, что да (пожмет руку). Если это будет честная победа оппонента, я не верю в это, но я уверен, что если эта победа будет честной, Зеленский это сделает», – заявил Разумков в эфире телеканала.

Стоит отметить, что дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко оказались под угрозой срыва. Как известно, 19 апреля, в день, когда запланированы дебаты, на НСК «Олимпийском» должно пройти другое мероприятие.

Соответствующая информация была обнародована киевской международной книжной ярмаркой «Медвин: Книжный мир» в социальной сети Facebook.

Организаторы книжного мероприятия отметили, что им не поступало никаких заявок от руководства НСК «Олимпийский» о проведении других мероприятий, или об отмене ярмарки. Представители мероприятия также отметили, что в этот день на «Олимпийском» должны состояться лишь «книжные » дебаты».

«Мы занимаемся своим делом и готовим нашу с Вами книжную встречу. Которая должна состояться 19-21 апреля на НСК «Олимпийский». Никаких официальных заявок на проведение других событий на НСК «Олимпийский» не поступало. Никаких отказов не поступало нам», — отметили организаторы ярмарки.