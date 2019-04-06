Экзамены на водительские права будут фиксировать на видео

Правительство внесло изменения в постановления, связанные с порядком выдачи водительских прав
3 апреля на заседании Кабмина были внесены изменения в некоторые постановления, связанные с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитацией автошкол. Об этом сообщил в Facebook начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
Среди главных нововведений он отметил введение видеофиксации процесса сдачи экзаменов на знаниям ПДД и навыков управления. "Оборудование будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто", - подчеркнул Криклий.
Кроме того, срок действия полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств сокращен до двух лет. "Ликвидируем абсурд. Например, ранее кандидат в водители мог прийти сдавать экзамен в сервисный центре через пять лет после окончания автошколы (срок действия свидетельства составлял 10 лет)", - написал Криклий.
Он также отметил, что теперь территориальные органы по предоставлению сервисных услуг МВД и учебные заведения по подготовке водителей будут обмениваться информацией в электронном виде. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором проводится занятие.
Нововведения, касающиеся деятельности автошкол, предусматривают:
Криклий также написал, что постановление конкретизирует процедуру получения и обмена водительских удостоверений. Все выпускники, которые закончили обучение в учреждениях профессионально-технического образования будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.
"Теперь ждем официального опубликования и будем все задуманное воплощать в реальность", - подчеркнул Криклий.