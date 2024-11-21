Поступить в магистратуру станет сложнее: какие экзамены нужно сдать в 2025 году

В Украине увеличили перечень вступительных экзаменов, по результатам которых поступающие будут проходить конкурсный отбор на обучение в магистратуре. Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) остается обязательным для всех абитуриентов.
Новые правила содержатся в проекте Порядка приема в высшие образования на 2025 год, опубликованный Министерством образования и науки Украины. Документ доступный для общественного обсуждения.
Отмечается, что дополнительно поступающим в 2025 году необходимо будет сдать либо единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), либо творческий зачет, либо единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ), либо профессиональный экзамен в заведении высшего образования.
ЕПВИ должны сдать поступающие на специальности таких отраслей знаний:
– "Образование"
– "Социальные науки, журналистика и информация"
– "Бизнес, администрирование и право"
– "Информационные технологии".
А также на специальности:
– "Религиоведение"
– "История и археология"
– "Философия"
– "Филология (по специализациям)"
– "Культурология и музееведение"
– "Библиотечное, информационное и архивное дело"
– "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг"
– "Туризм и рекреация".
Творческий зачет будет предусмотрен для поступления в магистратуру по творческим или спортивным специальностям бакалавров, получивших образование по другой специальности.
А результаты ЕГКИ 2024-го или 2025 года должны предоставить поступающие на такие специальности:
– "Кибербезопасность и защита информации"
– "Энергопроизводство (атомная энергетика)"
– "Морской и внутренний водный транспорт"
– "Авиационный транспорт"
– "Железнодорожный транспорт" и "Автомобильный транспорт"
– "Транспортные технологии".