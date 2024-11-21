Жизнь Поступить в магистратуру станет сложнее: какие экзамены нужно сдать в 2025 году

2024-11-21 19:15

 

В Украине увеличили перечень вступительных экзаменов, по результатам которых поступающие будут проходить конкурсный отбор на обучение в магистратуре. Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) остается обязательным для всех абитуриентов.

Новые правила содержатся в проекте Порядка приема в высшие образования на 2025 год, опубликованный Министерством образования и науки Украины. Документ доступный для общественного обсуждения.

Отмечается, что дополнительно поступающим в 2025 году необходимо будет сдать либо единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), либо творческий зачет, либо единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ), либо профессиональный экзамен в заведении высшего образования.

ЕПВИ должны сдать поступающие на специальности таких отраслей знаний:

– "Образование"

– "Социальные науки, журналистика и информация"

– "Бизнес, администрирование и право"

– "Информационные технологии".

А также на специальности:

– "Религиоведение"

– "История и археология"

– "Философия"

– "Филология (по специализациям)"

– "Культурология и музееведение"

– "Библиотечное, информационное и архивное дело"

– "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг"

– "Туризм и рекреация".

Творческий зачет будет предусмотрен для поступления в магистратуру по творческим или спортивным специальностям бакалавров, получивших образование по другой специальности.

А результаты ЕГКИ 2024-го или 2025 года должны предоставить поступающие на такие специальности:

– "Кибербезопасность и защита информации"

– "Энергопроизводство (атомная энергетика)"

– "Морской и внутренний водный транспорт"

– "Авиационный транспорт"

– "Железнодорожный транспорт" и "Автомобильный транспорт"

– "Транспортные технологии".

subscriber subscriber

Еще по теме

МВД вводит тотальный контроль за экзаменами на водительские права: что изменится

2024-10-16 18:26

Зеленский заявил о возможности закончить войну "не позднее 2025 года"

2024-10-10 16:48

Украина может начать новое контрнаступление в 2025 году, - The Times

2024-10-06 08:30

В 2025 году Украине потребуется помощь союзников на сумму в 12-15 млрд долларов

2024-07-30 15:37

Еще новости в разделе "Жизнь"

Новые железнодорожные маршруты запускают из Украины в ЕС: куда теперь можно доехать поездом

2024-11-21 20:04

Поступить в магистратуру станет сложнее: какие экзамены нужно сдать в 2025 году

2024-11-21 19:15

"Заменители" МСЭК в Украине: в Раде анонсировали нововведение

2024-11-21 16:05

В Украине пенсионерам будут ежемесячно доплачивать 2361 грн: кто получит выплаты

2024-11-20 21:37
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Новые железнодорожные маршруты запускают из Украины в ЕС: куда теперь можно доехать поездом 2024-11-21 20:04
Поступить в магистратуру станет сложнее: какие экзамены нужно сдать в 2025 году 2024-11-21 19:15
"Заменители" МСЭК в Украине: в Раде анонсировали нововведение 2024-11-21 16:05
В Украине пенсионерам будут ежемесячно доплачивать 2361 грн: кто получит выплаты 2024-11-20 21:37