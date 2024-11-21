Жизнь Поступить в магистратуру станет сложнее: какие экзамены нужно сдать в 2025 году

2024-11-21 19:15

В Украине увеличили перечень вступительных экзаменов, по результатам которых поступающие будут проходить конкурсный отбор на обучение в магистратуре. Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) остается обязательным для всех абитуриентов.

Новые правила содержатся в проекте Порядка приема в высшие образования на 2025 год, опубликованный Министерством образования и науки Украины. Документ доступный для общественного обсуждения.

Отмечается, что дополнительно поступающим в 2025 году необходимо будет сдать либо единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), либо творческий зачет, либо единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ), либо профессиональный экзамен в заведении высшего образования.

ЕПВИ должны сдать поступающие на специальности таких отраслей знаний:

– "Образование"

– "Социальные науки, журналистика и информация"

– "Бизнес, администрирование и право"

– "Информационные технологии".

А также на специальности:

– "Религиоведение"

– "История и археология"

– "Философия"

– "Филология (по специализациям)"

– "Культурология и музееведение"

– "Библиотечное, информационное и архивное дело"

– "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг"

– "Туризм и рекреация".

Творческий зачет будет предусмотрен для поступления в магистратуру по творческим или спортивным специальностям бакалавров, получивших образование по другой специальности.

А результаты ЕГКИ 2024-го или 2025 года должны предоставить поступающие на такие специальности:

– "Кибербезопасность и защита информации"

– "Энергопроизводство (атомная энергетика)"

– "Морской и внутренний водный транспорт"

– "Авиационный транспорт"

– "Железнодорожный транспорт" и "Автомобильный транспорт"

– "Транспортные технологии".