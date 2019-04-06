Мир Диетолог рассказала, как при сидячем образе жизни похудеть

2019-04-06 15:00 240

 

Врач-диетолог рассказала про сидячий образ жизни, которым грешит большая часть населения планеты. Она заявила, что это очень негативно сказывается на здоровье и фигуре, однако снизить риски возможно, придерживаясь простых рекомендаций.

"Чтобы не набирать вес, при этом нормально питаться и не отказывать себе в маленьких слабостях, стоит помочь своему организму сжигать больше калорий и активно самоочищаться" - говорит диетолог Людмила Бабич.

Для этого ежедневно в течение всего дня нужно пить чистую минеральную воду небольшими глотками, а утром, в обед и во время перекуров вместо кофе заваривайте чашечку ароматного зеленого чая - этот напиток прекрасно очищает организм и выводит вредные вещества из тканей и внутренних органов.

Специалист предостерегает от жестких ограничений в еде и отказе от пищи в течение дня, особенно, если вы пытаетесь удержать идеальный для вас вес после диеты. Не допускайте чувства голода - ешьте понемногу в течение дня, перекусывайте на работе яблоками и несладкими крекерами, овощными салатами, сухофруктами, домашними сухариками из темного хлеба, советует эксперт.

"Поднимайте себе настроение, больше улыбайтесь, а главное – смейтесь. Не игнорируйте компании коллег, которые рассказывают анекдоты, найдите 5 минут поболтать о чем-то веселом с подругой по телефону. Это поможет вам сбросить стресс, ну а в качестве приятного «"бонуса" - быстрее сжечь полученные с пищей калории. Во время смеха организм начинает работать быстрее и это научно доказано. К тому же, хорошее настроение сводит на нет желание поесть от скуки или от тоски", - отметила специалист.

Если позволяет работа, обязательно эксперт советует слушать любимую музыку во время ее выполнения. Либо посвятить этому короткий перерыв между важными делами.

"Но не просто слушайте – а пританцовывайте в такт, двигайте плечами и головой, отстукивайте ритм ступнями (беззвучно, чтобы не мешать коллегам, если вы не одни в комнате), в общем – пританцовывайте как вам больше нравиться и как позволяет обстановка. При активных движениях всего минут за 20 можно избавиться от 120-130 калорий", - говорит эксперт.

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