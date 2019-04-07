Украина Новые правила для пациентов от Супрун: что важно знать украинцам

2019-04-07 11:00 303

 

С 1 апреля в Украине появилось несколько нововведений в системе здравоохранения. О каких нюансах обязательно нужно знать украинцам?

"Доступные лекарства" по-новому

С 1 апреля пациенты, которые пользуются программой "Доступные лекарства" начнут получать медикаменты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы с электронным рецептом. Получить электронный рецепт можно у врача, с котором у пациента подписала декларация.

Где получить лекарства по электронному рецепту

По электронному рецепту пациенты могут получать лекарства в любой аптеке, которая подписала договор с НСЗУ.

Что изменится для больных

Все, кто обратился к семейному врачу, терапевту или педиатру, получат медицинскую помощь. Пациент может заключить декларацию с врачом на приеме, и сразу же получить электронный рецепт на "Доступные лекарства".

Получит ли помощь пациент без декларации

Пациент может получить медицинскую помощь от любого семейного врача, терапевта или педиатр безвозмездно. Это регламентируется Приказом Минздрава №503 "Об утверждении Порядка выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, и формы декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь".

Конечный срок подписания деклараций

Пока что не установлен конечный срок подписания декларации с врачом. Декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром можно подписать во время обычного визита.

Приедет ли "скорая", если у пациента нет декларации с врачом

Экстренная медицинская помощь будет приезжать на все вызовы, если пациенту требуется помощь. Неважно, подписал ли пациент декларацию с врачом.

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