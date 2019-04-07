Политика Порошенко заявил об угрозе "откатиться под имперскую Россию"

2019-04-07 13:30 78

 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после первого тура выборов услышал и тех, кто голосовал за него, и тех, кто голосовал за других кандидатов и сделал выводы.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в facebook.

"Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я услышал. Тех, кто голосовал за меня и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина - свободная страна свободных людей и такой должна остаться.

"Если мы не дадим превратить нас в Россию, а для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак", - заявил Порошенко.

"Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, но еще быстрее откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть, или-или", - добавил он.

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