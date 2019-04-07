Политика Супрун рассказала, почему на 100% не может доверять анализам кандидатов в президенты

2019-04-07 14:30 684

 

В субботу, 6 апреля, Ульяна Супрун заявила, что лучшим местом для проведения анализов на выявление содержания алкоголя и наркотиков в крови является Национальный антидопинговый центр. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра в эфире одного из украинских телеканалов.

По ее словам, она бы не советовала на все сто процентов доверять другим лабараториям.

"На самом деле, лучшее место, которое может показать, есть ли долгосрочное злоупотребление или употребление наркотиков, - наш антидопинговый центр, потому что в Украине это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета. То, что происходит в других лабораториях, я не могу комментировать, меня там не было", - отметила Супрун.

Она также подчеркнула, что анализы крови и мочи могут показать результаты только за последние несколько дней или неделю. Супрун также добавила, что такие анализы не являются обычной вещью в других странах.

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