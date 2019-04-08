Мир В США продлили запрет на Boeing 737 MAX - отменяются около 100 рейсов ежедневно

2019-04-08 13:44 156

Один из крупнейших авиаперевозчиков США American Airlines продолжит ограничения на использование этих самолетов до 5 июня.

"American Airlines продолжает ждать информации от Федеральной администрации воздушного транспорта (FAA), Министерства транспорта, Национального совета по безопасности перевозок, других регуляционных органов и компании Boeing, которая позволит 24 самолетам Boeing 737 MAX в нашем флоте возобновить полеты", - говорится в официальном заявлении American Airlines.

В связи с этим сообщается, что "с целью обеспечения большей надежности и избежания сбоев в последней минуте, American Airlines продлила срок отмены полетов до 5 июня".

Это приведет к отмене примерно 90 рейсов ежедневно на основе текущего расписания, отметили в авиакомпании, добавив, что вводят больше возможностей с возможностью повторного бронирования.