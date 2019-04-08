Мир Филиппины впервые за последние годы пошли на конфронтацию с Китаем

2019-04-08 14:45 99

Филиппины назвали «незаконным» присутствие сотен китайских рыболовецких кораблей возле острова, юрисдикция над которым до сих пор оспаривается в Южно-Китайском море (Западно-Филиппинском море). 

Речь идет об острове, известному в западных источниках как Титу (Thitu), или по-филиппински Pag-asa, который находится под контролем Филиппин.

«Присутствие китайских кораблей возле и вокруг Pag-asa является незаконным. Это является явным нарушением национального суверенитета», - отмечает в официальном заявлении МИД Филиппин.

Отметим, вышеуказанное заявление филиппинского МИД за предыдущие годы «редкий упрек» в адрес Китая. Филиппины за время президентства Родриго Дутерте заметно смягчили прежнюю конфронтационную риторику по поводу политики и действий Китая в Южно-Китайском (Западно-Филиппинском) море.

На Филиппинах политика Родриго Дутерте подвергается сильной критике в обществе и за «мягкую позицию» по отношению к действиям Китая на море, а также за миллиарды кредитов, полученных в рамках инициативы «Один Пояс, Один Путь».

Напомним, в конце февраля Филиппины посетил Госсекретарь США Майк Помпео, который пообещал защиту от агрессивных действий Китая на море и предложил заключить новый оборонный договор (на смену нынешнего соглашения, действующего с 1951 года).

Wescom (филиппинская береговая охрана) с начала нынешнего года зафиксировала только в акватории острова Титу более 275 китайских рыболовецких шхун, а также катеров береговой охраны.

Игорь ШЕВЫРЕВ

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Лондоне прошли массовые протесты сторонников Brexit

2019-03-30 14:30 1257

Италия присоединилась к проекту Китая, Брюссель угрожает блокировать сделку

2019-03-26 12:43 942

Кропачев с китайцами организовали коррупционную схему с украинскими госшахтами, - СМИ

2019-03-25 17:21 912

В Астане прошли массовые аресты несогласных с переименованием

2019-03-21 14:45 1047

Еще новости в разделе "Мир"

Facebook идет в Африку - страны континента соединят подводным кабелем

2019-04-08 15:14 66

Филиппины впервые за последние годы пошли на конфронтацию с Китаем

2019-04-08 14:45 99

В США продлили запрет на Boeing 737 MAX - отменяются около 100 рейсов ежедневно

2019-04-08 13:44 156

В ООН отреагировали на опасения США по поводу безопасности мобильных сетей 5G

2019-04-08 10:41 291
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Facebook идет в Африку - страны континента соединят подводным кабелем 2019-04-08 15:14 66
Филиппины впервые за последние годы пошли на конфронтацию с Китаем 2019-04-08 14:45 99
В США продлили запрет на Boeing 737 MAX - отменяются около 100 рейсов ежедневно 2019-04-08 13:44 156
В ООН отреагировали на опасения США по поводу безопасности мобильных сетей 5G 2019-04-08 10:41 291

Лента

15:14 Facebook идет в Африку - страны континента соединят подводным кабелем
14:45 Филиппины впервые за последние годы пошли на конфронтацию с Китаем
14:13 Названы главные темы для политических спекуляций на осенних выборах в Раду
13:44 В США продлили запрет на Boeing 737 MAX - отменяются около 100 рейсов ежедневно
13:12 В ЦИК пояснили, как сменить место голосования во втором туре выборов президента
КАРТА 12:43 В Украину идет весеннее тепло, днем термометры покажут до +22°C
12:22 19 и 21 апреля в Нацопере - премьера оперы Дж. Россини «Севильский Цирюльник»
ТРАГЕДИЯ 12:16 Под Киевом погиб волонтер и один из главных спонсоров добровольческих батальонов
12:09 Коррупция с привкусом сепаратизма: в Одессе требуют отставки главного фискала – Глеба Милютина
11:42 Сегодня стартует сессия ПАСЕ: на повестке борьба с отмыванием денег и исключение РФ