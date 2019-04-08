Мир Филиппины впервые за последние годы пошли на конфронтацию с Китаем

2019-04-08 14:45 99

Филиппины назвали «незаконным» присутствие сотен китайских рыболовецких кораблей возле острова, юрисдикция над которым до сих пор оспаривается в Южно-Китайском море (Западно-Филиппинском море).

Речь идет об острове, известному в западных источниках как Титу (Thitu), или по-филиппински Pag-asa, который находится под контролем Филиппин.

«Присутствие китайских кораблей возле и вокруг Pag-asa является незаконным. Это является явным нарушением национального суверенитета», - отмечает в официальном заявлении МИД Филиппин.

Отметим, вышеуказанное заявление филиппинского МИД за предыдущие годы «редкий упрек» в адрес Китая. Филиппины за время президентства Родриго Дутерте заметно смягчили прежнюю конфронтационную риторику по поводу политики и действий Китая в Южно-Китайском (Западно-Филиппинском) море.

На Филиппинах политика Родриго Дутерте подвергается сильной критике в обществе и за «мягкую позицию» по отношению к действиям Китая на море, а также за миллиарды кредитов, полученных в рамках инициативы «Один Пояс, Один Путь».

Напомним, в конце февраля Филиппины посетил Госсекретарь США Майк Помпео, который пообещал защиту от агрессивных действий Китая на море и предложил заключить новый оборонный договор (на смену нынешнего соглашения, действующего с 1951 года).

Wescom (филиппинская береговая охрана) с начала нынешнего года зафиксировала только в акватории острова Титу более 275 китайских рыболовецких шхун, а также катеров береговой охраны.

Игорь ШЕВЫРЕВ