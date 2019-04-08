Политика Социолог объяснила, почему Зеленский избегает дебатов с Порошенко

2019-04-08 20:00 204

 

Директор социологической компании Фонд "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что экс-шоумен Владимир Зеленский может избегать дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, поскольку опасается потерять часть избирателей после озвучивания своих планов на посту президента.

Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, лидерство Зеленского связано с тем, что избиратель "сам себе представляет, что будет делать кандидат", поскольку тот отмалчивается.

"Дебаты не очень выгодны Зеленскому. Избиратели Порошенко знают, что он предлагает, избиратели Зеленского - нет ", - сказала она.

Социолог отметила, что большинство избирателей Зеленского поддерживает евроинтеграцию, а по поводу курса в НАТО его избиратели из западных и центральных регионов придерживаются одного мнения, тогда как из южных и восточных - другого.

"Возможно, если будет определенность (в заявлениях Зеленского, - ред.) по тем вопросам, которые разделяют Украину, тогда от него может отойти часть электората",- пояснила Бекешкина.

Она добавила, что возможно поэтому экс-шоумен будет избегать четких дебатов.

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