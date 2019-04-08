Политика У Путина ответили на готовность Зеленского к переговорам

2019-04-08 18:06 111

 

Президент России Владимир Путин "открыт для диалога" для урегулирования любых проблем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности к контактам с Путиным для урегулирования конфликта на Донбассе, сообщает "Интерфакс".

"Путин открыт для диалога, но за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются "разукрасить" диверсиями", – сказал он.

Песков снова повторил позицию РФ по поводу "внутриукраинского конфликта" на Донбассе, который "решить могут сами украинцы, если они будут говорить друг с другом".

Напомним, накануне Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Путиным по Донбассу.

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