Политика Стало известно, когда объявят первые данные экзит-пола второго тура

2019-04-08 18:23 60

 

Первые результаты национального экзит-пола после второго тура выборов президента Украины появятся 21 апреля в 20:00. Об этом во время пресс-конференции сообщила директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина.

"21 апреля мы будем проводить второй тур и расписание будет таким как и было. В 14:00 мы собираем журналистов и будем рассказывать, как проходит экзит-пол. Первая подача будет в 20:00 информация по состоянию на 18:00 и вторая в 22:00", - сказала Бекешкина.

Напомним, более 9000 украинцев, по состоянию на 8 апреля, временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса для участия во втором туре выборов Президента Украины 21 апреля 2019 года.

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