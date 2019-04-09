Политика "Наберись смелости и выйди!", - Поршенко настойчиво зазывает Зеленского на дебаты

2019-04-09 13:16 228

Президент Украины в эфире ICTV отметил, что проведение дебатов между кандидатами в президенты является не только требованием закона, но и необходимым условием для сознательного выбора украинцев.

"Мне не интересно общение о дебатах по форме. Я считаю, что дебаты - это ключевой элемент демократии. Не может 45-миллионная страна "покупать кота в мешке" - голосовать за виртуального человека, которого она видит только по телевидению, из фильмов. Вы вправе задать вопросы и на них получить ответ. Вы имеете право услышать, а какие позиции этого кандидата по ключевым аспектам существования государства: безопасность, внешняя политика, права и свободы граждан, экономика, борьба с коррупцией, борьба с олигархами", - заявил Порошенко.

Он напомнил, что требование проведения таких дебатов между кандидатами закреплено законодательно. В то же время глава государства отметил, что считает не самым лучшим местом для проведения дебатов стадион "Потому что это не шоу, это не спектакль и это не спортивные соревнования".

"Ибо проиграет, если страна "купит кота в мешке". Не тот, кто занял второе место, а проиграет великая нация. Потому что она лишается будущего. Каждый гражданин, его супруга, его родители, его дети... И это огромная цена... Мы вправе требовать, что дебаты должны быть", - добавил Петр Порошенко.

Президент отметил, что именно поэтому он отреагировал на предложение Владимира Зеленского и сказал - стадион, так стадион.

"Наберись смелости, выйди и покажи ... Чтобы страна имела возможность сознательно выбирать лидера на следующие пять лет", - добавил Петр Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский. В свою очередь кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что дебаты с нынешним главой государства Петром Порошенко состоятся 19 апреля на НСК Олимпийский. Позже у Порошенко ответили на предложение по дебатам. Президент Петр Порошенко готов проводить дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и 14, и 19 апреля.