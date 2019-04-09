Политика У Зеленского заявили, что он не станет сдавать никакой допинг-тест VADA

2019-04-09 11:14 69

Саму идею повторной сдачи анализов в штабе лидера первого тура президентских выборов назвали полным абсурдом.

"Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов - это уже полный абсурд. Были сданы анализы в соответствии с действующим законодательством и процедуры. Если у кого-то есть сомнения относительно действительности и махинаций, то обращайтесь в правоохранительные органы - пусть они выясняют", - сказал руководитель штаба Зеленского Иван Баканов на брифинге в Киеве.

Напомним, ранее экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил оплатить кандидатам в президенты "нормальные" анализы. После этого Порошенко заявил, что готов пройти допинг-тест VADA. Президент отметил, что возможная наркотическая зависимость будущего главы государства является прямой угрозой национальной безопасности.

Позднее стало известно, что эксперты VADA уже едут в Киев.

Напомним, сдача анализов на алкоголь и наркотики было одним из требований Владимира Зеленского для участия в дебатах. После этого оба кандидата сдали анализы. Однако, как оказалось, справка о результатах анализов Владимира Зеленского была выдана "задним числом", что позже в клинике пояснили случайной ошибкой.