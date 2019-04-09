Украина Предстоятель ПЦУ Епифаний назвал условие, при котором закончится война с Россией

2019-04-09 14:14 183

Война на востоке закончится тогда, когда украинцы станут едиными. Об этом сказал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщается на сайте ПЦУ.

"Война завершится тогда, когда мы будем едины и сильны, потому что враг считается с сильными. Поэтому мы и стремимся стать полноценным членом Европейского Союза и вступить в НАТО", – сказал Епифаний.

Митрополит отметил, что украинцы строят свою независимую поместную православную церковь, которая является духовной основой и фундаментом сильной европейской демократической Украины.

Во время разговора предстоятеля ПЦУ с детьми оказалось, что у некоторых из них родители погибли, защищая Украину.

"Ваши родители отдали жизнь за свободу, за веру и за свободу Украины, и мы благодарны нашим славным героям, ведь они отдали самый драгоценный клад, которым обладает человек, и этим они проявили любовь не только к своей Родине, но и к каждому из нас", – сказал Митрополит.

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