Политика Порошенко уверяет, что никогда не говорил о наркотической зависимости Зеленского

2019-04-09 10:13 171

Действующий президент Украины и кандидат на эту должность Петр Порошенко уверяет, что он никогда не говорил о том, что его оппонент (лидер первого тура выборов) Владимир Зеленский имеет наркотическую зависимость. 

"Я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Я не утверждаю и не утверждал, я не имею для этого никаких оснований. Я подчеркиваю на праве граждан Украины иметь 100%-ные гарантии, что будущий президент и будущий Верховный главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков", - сказал Порошенко в эфире ICTV.

Он добавил, что был удивлен, когда услышал о предложении Зеленского сделать соответствующие анализы.

"Это фейки российской пропаганды, что Порошенко пьет и не просыхает", - отметил Порошенко.

Ранее по просьбе экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко, эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) согласились провести экспертизу биологических материалов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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