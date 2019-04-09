Украина Эксперты подсчитали стоимость пасхальной корзины

2019-04-09 16:30 225

 

Самая экономная пасхальная корзина из шести традиционных для освящения продуктов обойдется украинцам на Пасху-2019 не менее чем в 248 гривен.

Испечь пасхальный кулич своими руками на праздник Воскресения Христово, который католики и православные отмечают 21 и 28 апреля, обойдется на 7% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб.

Главный пасхальный атрибут весом 0,7 кг будет стоить почти 44 гривен. Стоимость приготовления паски выросла из-за подорожания масла сливочного (на 11%, "плюс" 6 грн на изделии), муки пшеничной (на 19%, "плюс" 2 грн), молока (на 10%, "плюс" 1 грн).

При этом стоимость яиц и сахара снизились на 9%-13%, что также способствовало замедлению темпов роста стоимости паски.

В то же время самая экономная пасхальная корзина из 6 традиционных для освящения продуктов обойдется украинцам на Пасху-2019 не менее чем в 248 гривен, что на 8% больше, чем в прошлом году. Заметно подорожали в пасхальной корзине, кроме кулича, колбаса домашняя (на 13%) и сало (на 7%).

С 2016 года стоимость пасхальной корзины выросла в 1,7 раза, тогда как за указанный период прожиточный минимум как для трудоспособных, так и нетрудоспособных лиц вырос в 1,4 раза.

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