Политика В НАБУ рассказали о причине обысков в Государственной судебной администрации

2019-04-09 17:00 216

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», во вторник, 9 апреля, в помещении Государственной судебной администрации проводились обыски сотрудниками НАБУ. Обыск проводятся в двух зданиях ГСА. Начались они примерно в 11:00.

Обыски проходили в целом ряде помещений, в том числе, по данным собеседников, в кабинетах главы ГСА Зеновия Холоднюка и заместителя главы ГСА Людмилы Гизатулиной.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили по этому поводу следующее: «Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки в приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві.

Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення коштів під час здійснення закупівель оргтехніки для потреб судів України коштом державного бюджету. Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали навесні 2018 року».

Ч. 5 ст. 191 УК предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах или организованной группой.

Отметим, что один из главных вопросов, который звучал ранее к ГСА — качество закупленного ГСА оборудования для функционирования системы «Аккорд».

Напомним, что с 1 января 2019 года согласно изменениям в УПК должна была проводиться обязательная полная видеофиксация уголовных процессов и рассмотрение ходатайств органов досудебного следствия. Но, как выяснилось, к вступлению в силу изменений в УПК оказались готовы не все суды и территориальные управления ГСА. Затруднения возникли как у местных, так и у некоторых апелляционных судов.

В частности, были проблемы с качеством работы программного обеспечения «Аккорд», а это приводит к тому, что запись может внезапно прекратиться или же она может получиться не лучшего качества; отсутствие достаточного количества систем «Аккорд» в судах, что приводит к тому, что далеко не все залы подготовлены для видеофиксации; нехватка компакт-дисков нужного объема памяти для хранения записей

Согласно концепции построения ЕСИТС, которую ГСА утвердила своим приказом еще в апреле прошлого года, для ЕСИТС должно быть построено минимум два дата-центра. Cудя по «Прозорро», ГСА закупила серверное и сетевое оборудование для основного дата-центра. Летом 2018 года этот тендер выиграло ООО «Компания «Кит» (стоимость закупки составила 58,3 млн гривен).

Однако в технических требованиях этой закупки не были учтены потребности дискового пространства для централизованного хранения аудио- и видеозаписей судебных заседаний. Кроме того, закупаемое оборудование не включало модулей, позволяющих ему взаимодействовать с уже имеющимися в ГСА системами хранения данных. Как видно из «Прозорро», эти модули ГСА была вынуждена закупать дополнительно.

Примечательно, что эта же компания «Кит» выиграла тендер в 2016 году по закупке «Апаратно-програмного комплексу для створення системи відеоконференцзв’язку»; «Технічного засобу фіксування судового процесу (судового засідання) (Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу)» в 2017 году; «Апаратно-програмного комплексу для створення системи відеоконференцзв'язку» в 2017 году и пр.

Всего «Кит», участвуя в 379 закупках, выиграла 168 из них с общей суммой по контрактам 299,3 млн грн