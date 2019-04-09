Политика У Порошенко объяснили появление бордов с Путиным

2019-04-09 18:31 216

 

В штабе кандидата в президенты признали, что не спрашивали разрешения Путина на использование изображения в предвыборной агитации, там самым нарушив закон.

В Украине появились предвыборные билборды с изображением президента Петра Порошенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Пользователи сети обратили внимание на то, что, разместив подобные изображения, команда главы государства нарушила два закона. В штабе Порошенко это признали.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое - количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата Зеленского", - говорится в заявлении штаба Порошенко в Facebook.

При этом там заявляют, что противопоставление Порошенко Путина, а не Зеленского, с которым они вышли во второй тур выборов президента, не означает, что глава государства считает Зеленского агентом РФ.

"Задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный Президент и Верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом... Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет...", - говорится в заявлении.

Отметим, закон О рекламе запрещает использование изображения человека без его согласия, а закон О выборах президента Украины запрещает участие в предвыборной агитации лиц, не являющихся гражданами Украины.

Как известно, с 8 апреля в Украине разрешена предвыборная агитация кандидатов, которые прошли во второй тур выборов президента 21 апреля.

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