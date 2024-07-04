Политика Зеленский не исключил, что путина пригласят на следующий Саммит мира

2024-07-04 16:05

 

Также президент Украины выразил уверенность, что США и Китай могли бы положить конец войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Путина пригласят на следующий Саммит мира. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, которое вышло вечером 3 июля.

При этом, сказал Зеленский, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать лично и "в ближайшее время", поскольку считает, что российский президент "слишком напуган, чтобы приехать".

США и Китай могут закончить войну в Украине - Зеленский

Как писал УНИАН, в этом же интервью Зеленский заявил, что США и Китай могли бы положить конец войне в Украине, если бы отбросили в сторону разногласия и действовали сообща.

Он уверен, что Китай способен сыграть "огромную роль" в разрешении конфликта, поскольку Москва очень зависит от своего экспортного рынка. Таким образом президент Украины согласился с мнением президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что "Россия сейчас так зависит от Китая", и что "один телефонный звонок от председателя КНР Си Цзиньпина разрешил бы кризис" в Украине.

Глобальный саммит мира - актуальное

Как сообщили в Офисе президента Украины, по реультатам первого Саммита мира Украина готовит проект резолюции для рассмотрения на заседании Генеральной Ассамблеи ООН о ядерной безопасности в Украине с акцентом на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

На днях Зеленский встретился председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом. Президент Украины отметил устойчивую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Генассамблеи ООН.

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