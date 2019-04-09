Мир В Польше начали усиленно бороться с нелегалами из Украины

2019-04-09 20:00 246

Украинцы, в основном, нелегально работали на стройке, производственных предприятиях, в сфере промышленного и общественного питания.

В северо-восточной Польше с начала текущего года сотрудники пограничной службы провели более 80 инспекций и нашли почти 180 иностранцев, преимущественно граждан Украины, которые работали нелегально. Об этом сообщает Польское радио, передает Корреспондент.

Большинство нелегальных работников выявили в Ольштынском, Мронґовськом и Елцьком уездах. В основном украинцы работали на строительстве, производственных предприятиях, в сфере промышленного и общественного питания.

В результате, 30 предпринимателей в суде оштрафовали на 70 тысяч злотых. Кроме того, сотрудники пограничной службы Польши ввели против них более 40 штрафов на сумму более девяти тысяч злотых. Штрафы касались, в первую очередь, невыполнения обязанностей информирования компетентных органов о трудоустройстве иностранцев.

Ранее сообщалось, что в Польше находятся уже почти два миллиона украинцев, которые работают в ключевых сферах экономики.