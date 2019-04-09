Политика Гройсман призвал снизить цены на горячую воду из-за уменьшения стоимости газа

2019-04-09 21:00 198

Местные органы власти должны снизить цены на централизованную поставку горячей воды в связи с уменьшением стоимости газа.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

"Цена на газ снизилась. "Нафтогаз" об этом нас проинформировал. И действительно мы приняли решение, чтобы он продавал дешевле 8,55 [грн за куб. м]… Горячая вода зависит, в частности, от цены на газ. Поэтому очень важно, чтобы местные органы власти скорректировали и снизили цены на горячую воду", – сказал он.

Глава правительства также призвал теплокоммунэнерго отказываться от газа и максимально переходить на альтернативные источники энергии.

"Необходимо уменьшать удельный вес газа в потреблении. Тогда мы не будем зависеть от цены на газ", – заключил премьер.

Напомним, решение Кабмина, которое разрешает "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения, было принято 3 апреля. В правительстве объяснили его тем, что, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.