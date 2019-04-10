Политика Евросоюз отреагировал на включение в национальное законодательство норм Шариата

2019-04-12 13:42 771

Евросоюз официально выступил с осуждением новых законов, недавно принятые в Брунее и которые имплементируют в национальное законодательство нормы шариатского права.

Напомним, накануне парламент Брунея принял законы, которые предусматривают внесение изменений в действующий Уголовный Кодекс. В частности, имплементируют систему наказаний, предусмотренную исламским шариатом.

«Некоторые наказания, предусмотренные в Уголовном Кодексе, равносильны пыткам, а также жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению с людьми», - отмечает официальный представитель ЕС в своем заявлении.

В частности, новые законы нарушают международные обязательства Брунея, в соответствии с Конвенцией ООН по противодействию пыткам. К этой Конвенции Бруней присоединился с 2015 года.

«Чрезвычайно важно, власть Брунея-Даруссалама должна гарантировать, чтобы имплементация новой системы уголовно-исполнительных наказаний не ущемляла права человека, а также в полной мере соответствовала всем международным обязательствам государства в сфере защиты прав человека», - отмечается в statement ЕС.

Напомним, накануне Бруней приняв новые законы стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где на законодательном уровне имплементирована система уголовно-исполнительных наказаний, предусмотренных в исламском Шариате.

Некоторые виды новых наказаний – например, избиение камнями за прелюбодеяние или однополый секс, а также отрубание рук и ног ворам и грабителям – вызвали наибольшую критику со стороны международных правозащитных организаций.

Кроме критики новых законов, в ЕС также ожидают, что Бруней сохранит действие моратория на смертную казнь.

Игорь ШЕВЫРЕВ.