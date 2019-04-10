Украина В Украине запретили отнимать квартиры без предварительной оценки

2019-04-10 19:00 255

 

У людей стало сложнее забрать жилье по проблемным ипотекам, даже если они не сопротивляются и отдают его по доброй воле (обычно это происходит на 1-2 году неплатежей по кредиту). Расхлябанность банкиров и невыполнение обязательных процедур серьезно затягивает процесс. Об это сообщил UBR.ua, ссылаясь на судебные постановления, в которых судьи требуют выполнять все формальности. А именно:

Банк обязан официально уведомить человека (заказным письмом под подпись) о взыскании квартиры или дома. Даже, если все проговаривалось устно и была предварительная договоренность. Финансисты обязаны провести переоценку залога на момент добровольного взыскания. То есть нанять оценщика, чтобы он сделал свежую оценку недвижимости, которую банк забирает у заемщика. Об этом говорится в правовой позиции Большой палаты Верховного суда по делу №306/2053/16-ц, которая согласилась с предыдущими выводами.

"Суды сделали обоснованный вывод, что в материалах дела отсутствуют сведения о получении ОСОБА_3 письменного требования от ипотекодержателя об обращении взыскания на предмет ипотеки путем приобретения на него права собственности, информацию о стоимости имущества, по которой произошло зачета требований, поскольку цена приобретения права собственности на предмет ипотеки является существенным обстоятельством и должна согласовываться с собственником имущества. Кроме того, правильно установлено, что оценка имущества предмета ипотеки на момент перехода права собственности (по состоянию на 10 сентября 2016 года) не проводилась", — говорится в заключении БП-ВС.

Если банк не получил подпись человека на документе по передаче ему недвижимости и не провел оценку, у него будут серьезные проблемы.

"Если банк не провел новую оценку залога, а просто забрал квартиру (без уведомления под подпись), то человек все может оспорить. Даже если речь шла о добровольной передаче жилья. Заемщик может передумать, и опротестовать передачу недвижимости. Она не достанется банку, останется за человеком. Что может банк — это начать принудительное взыскание залога. Провести его оценку, и пойти с ней в суд. Тяжба может занять около года, и все это время, человек сможет беспрепятственно оставаться в квартире", — объяснил последствия старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, украинские банки часто забывают отправлять людям заказные письма/уведомления о взыскании квартир по ипотечным невозвратам. И еще чаще не проводят вместе со взысканием новую оценку жилья. Так что основания для опротестований и возврата недвижимости могут быть у тысяч заемщиков.

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