Политика В Украине подорожали алкоголь и сигареты

2019-04-10 19:30 66

 

Цены на алкогольные напитки в марте и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,5%. Об этом сообщили в Госстате.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 2,4% и 1,7%) подорожали овощи и фрукты. На 1,1-0,5% выросли цены на продукты переработки зерновых, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло.

В то же время на 5,0% подешевели яйца, на 1,0-0,3% - свинина, молоко, сало, рис, подсолнечное масло, говядина.

Как сообщал УНН, инфляция на потребительском рынке в марте 2019 по сравнению с февралем 2019 составила 0,9%, с начала года - 2,4%. Инфляция в Украине в марте ускорилась до 0,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,6%.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине запретили отнимать квартиры без предварительной оценки

2019-04-10 19:00 252

Доллар в Украине снова стал дороже

2019-04-10 16:54 216

Отопительный сезон завершен - Украина перестала брать газ из подземных хранилищ

2019-04-10 13:44 309

КАРТА Сегодня в Украину придут дожди и грозы, но будет тепло до +22°C

2019-04-10 11:15 363

Еще новости в разделе "Политика"

В Украине подорожали алкоголь и сигареты

2019-04-10 19:30 66

В Кабмине расширили список товаров, запрещенных для импорта из РФ

2019-04-10 18:30 183

Лукашенко прямо высказал свое мнение о Зеленском

2019-04-10 18:00 330

Аваков выступил против указа Порошенко

2019-04-10 17:30 468
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Украине подорожали алкоголь и сигареты 2019-04-10 19:30 66
В Кабмине расширили список товаров, запрещенных для импорта из РФ 2019-04-10 18:30 183
Лукашенко прямо высказал свое мнение о Зеленском 2019-04-10 18:00 330
Аваков выступил против указа Порошенко 2019-04-10 17:30 468

Лента

19:30 В Украине подорожали алкоголь и сигареты
19:00 В Украине запретили отнимать квартиры без предварительной оценки
18:30 В Кабмине расширили список товаров, запрещенных для импорта из РФ
18:01 Новый член команды Зеленского оказался соратником Курченко и сторонника русского мира
18:00 Лукашенко прямо высказал свое мнение о Зеленском
17:30 Аваков выступил против указа Порошенко
видео 17:02 Прямая трансляция из НСК "Олимпийский", где Порошенко опять сдает анализы
17:00 Медведев–Зеленскому:"Не надо соскакивать, надо прийти и пописять"
16:54 Доллар в Украине снова стал дороже
16:52 РФ пригрозила Киеву "войной" из-за прохождения украинских кораблей под Керчью