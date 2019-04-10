Мир Появились первые в истории фото черной дыры

2019-04-10 20:00 270

 

Обсерватория Event Horizon Telescope получила первые фотографии так называемой "тени" черной дыры в центре галактики M87.

Об этом сообщили ученые на пресс-конференции в стенах штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе.

"Я никогда не верил в то, что черная дыра в галактике M87 обладает столь большими размерами, как показывали наши расчеты. Когда я увидел эту фотографию, я воочию убедился в этом. Кольцо огня, которое можно увидеть на этом снимке - порождено огромной силой гравитации этого объекта", — заявил Хайно Фальке (Heino Falcke) из университета Неймегена (Нидерланды).

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