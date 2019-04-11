Политика ПАСЕ приняла новую резолюцию по РФ - Москву обвинили в трусости и шантаже

2019-04-11 09:38 261

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по РФ, из которой были убраны все пункты о снятии санкций. 

"Резолюция ПАСЕ проголосована. Россия не получила изменения процедуры введения санкций! При этом Россия в резолюции критикуется за трусость (подавать делегацию) и шантаж (отказ платить взнос в Совет Европы). Ее призвали не бояться и не шантажировать, а выполнять обязательства. Существующий санкционный механизм остается", - сообщил председатель украинской делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Украинская делегация будет прилагать усилия для введения новых, более жестких санкций против России.

Р езолюция О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы изначально имела целью снятие санкционного давления с РФ. При подготовке документа стороны пришли к компромиссу и убрали из документа ключевые спорные нормы.

Напомним,  ПАСЕ лишила Россию права голоса и руководства в структурах Ассамблеи из-за агрессии против Украины еще весной 2014 года. Затем РФ не пыталась аккредитоваться, а в 2017 году приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы.

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