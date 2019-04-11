Политика Трамп заявил, что расследование вмешательства РФ в его выборы - попытка госпереворота

2019-04-11 13:12 153

Лидер США Дональд Трамп заявил, что расследование относительно вмешательства Москвы в президентские выборы в США было попыткой государственного переворота.

"Это было незаконное расследование, оно было инициировано незаконно, и все что было в нем, было искажено", - сказал Трамп, передает The Washington Post.

Также по данным Трампа, в процессе были замешаны "грязные копы", назвав фамилии бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, которых он уволил с должностей.

"Это было попыткой переворота, попыткой свергнуть президента. Мы их победили", - заявил глава Белого дома.

Ранее по итогам изучения доклада Мюллера Барр заявил, что не нашел доказательств того, что Дональд Трамп в 2016 году был в сговоре с Россией с целью вмешательства в президентские выборы в США. Не смотря на это, вопрос о препятствии расследованию Трампом до сих пор остается открытым.

Напомним, экс-глава ФБР Роберт Мюллер с мая 2017 года возглавляет расследование о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и вмешательстве РФ в выборы президента США. Экс-советник Трампа Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР о встречах с российским послом и заключил сделку со следствием.