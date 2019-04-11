Политика Трамп заявил, что расследование вмешательства РФ в его выборы - попытка госпереворота

2019-04-11 13:12 153

Лидер США Дональд Трамп заявил, что расследование относительно вмешательства Москвы в президентские выборы в США было попыткой государственного переворота.

"Это было незаконное расследование, оно было инициировано незаконно, и все что было в нем, было искажено", - сказал Трамп, передает The Washington Post.

Также по данным Трампа, в процессе были замешаны "грязные копы", назвав фамилии бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, которых он уволил с должностей.

"Это было попыткой переворота, попыткой свергнуть президента. Мы их победили", - заявил глава Белого дома.

Ранее по итогам изучения доклада Мюллера Барр заявил, что не нашел доказательств того, что Дональд Трамп в 2016 году был в сговоре с Россией с целью вмешательства в президентские выборы в США. Не смотря на это, вопрос о препятствии расследованию Трампом до сих пор остается открытым.

Напомним, экс-глава ФБР Роберт Мюллер с мая 2017 года возглавляет расследование о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и вмешательстве РФ в выборы президента США. Экс-советник Трампа Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР о встречах с российским послом и заключил сделку со следствием.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сразу несколько полицейских из РФ запросили в Украине политического убежища

2019-04-11 12:16 237

США, Канада и ЕС потребовали от Москвы отменить инспекционный режим в Керченском проливе

2019-04-11 11:15 318

ПАСЕ приняла новую резолюцию по РФ - Москву обвинили в трусости и шантаже

2019-04-11 09:38 408

В Кабмине расширили список товаров, запрещенных для импорта из РФ

2019-04-10 18:30 618

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп заявил, что расследование вмешательства РФ в его выборы - попытка госпереворота

2019-04-11 13:12 153

Сразу несколько полицейских из РФ запросили в Украине политического убежища

2019-04-11 12:16 237

США, Канада и ЕС потребовали от Москвы отменить инспекционный режим в Керченском проливе

2019-04-11 11:15 318

ПАСЕ приняла новую резолюцию по РФ - Москву обвинили в трусости и шантаже

2019-04-11 09:38 408
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп заявил, что расследование вмешательства РФ в его выборы - попытка госпереворота 2019-04-11 13:12 153
Сразу несколько полицейских из РФ запросили в Украине политического убежища 2019-04-11 12:16 237
США, Канада и ЕС потребовали от Москвы отменить инспекционный режим в Керченском проливе 2019-04-11 11:15 318
ПАСЕ приняла новую резолюцию по РФ - Москву обвинили в трусости и шантаже 2019-04-11 09:38 408

Лента

14:45 Умышленное сокрытие риска - на Boeing подали в суд собственные акционеры
14:13 Две коммерческие компании поборются в Пентагоном за контракт на 10 млрд долларов
13:44 У Гройсмана признали, что уже взыскали с должников почти шесть миллиардов гривен
13:12 Трамп заявил, что расследование вмешательства РФ в его выборы - попытка госпереворота
12:43 В МВФ подсчитали, сколько украинцам придется работать на погашение госдолга
12:16 Сразу несколько полицейских из РФ запросили в Украине политического убежища
КАРТА 11:42 Сутки в зоне ООС на Донбассе: девять обстрелов, ранены три украинских солдата
11:15 США, Канада и ЕС потребовали от Москвы отменить инспекционный режим в Керченском проливе
10:41 Криштиану Роналду результативно вернулся на поле и в Instagram
КАРТА 10:14 В Украину идут проливные дожди с грозами, температура упадет до +12°C