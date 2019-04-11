Мир Умышленное сокрытие риска - на Boeing подали в суд собственные акционеры

2019-04-11 14:45 216

После крушений самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии акционеры американской авиастроительной корпорации подали иск в связи с умышленным замалчиванием проблем в области безопасности.

Концерн утаил от вкладчиков существовавшие проблемы, приведшие к крушению двух лайнеров типа Boeing 737 Max, подчеркнул представитель адвокатской конторы Hagens Berman.

Крушение самолетов вызвало обвал стоимости акций корпорации на Нью-Йоркской бирже. По заявлению адвокатов, Boeing обвиняют в том, что руководство концерна скрыло от вкладчиков тот факт, что важные системы обеспечения безопасности не входили в базовое оснащение самолета, а продавались дополнительно и многие авиакомпании не стали их покупать.

Кроме того, Boeing не сообщил, что в ходе сертификации инженеры Федерального авиационного управления США фактически переложили на инженеров концерна большую часть полномочий по оценке безопасности.

Речь идет о явном конфликте интересов, так как Boeing хотел быстрее выйти на рынок с новой моделью, и опередить своего конкурента − европейский концерн Airbus.

"Смертельные риски" умышленно скрывались от вкладчиков, заявил адвокат Рид Катрайн. "Boeing поставил прибыль и стремление к росту превыше безопасности полетов", − заявил адвокат.

В концерне иск акционеров пока не прокомментировали. В настоящее время на Boeing подали также иски родственники жертв авиакатастроф. Чтобы урегулировать их, корпорации, по оценкам Bloomberg, придется выплатить около одного миллиарда долларов.

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