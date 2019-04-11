Политика У Зеленского хотят провести дебаты с Порошенко с помощью телемоста

2019-04-11 17:07 42

 

В то время как Порошенко будет на "Суспільному", Зеленский хочет выступать на "Олимпийском".

Глава штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили по телемосту в прямом эфире провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны состояться 19 апреля в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. При этом глава штаба шоумена призвал не бояться выходить в публичное пространство, хотя сам Зеленский даже не дает лично интервью и не выходит к журналистам.

"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами вести дебаты, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Суспільному", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире", - заявил Иван Баканов во время брифинга в Киеве.

В то же время он отметил, что пока Порошенко будет находиться в студии "Суспільного", Зеленский будет на НСК "Олимпийский", ведь там "более открытая атмосфера".

"Потому что по нашему мнению на стадионе более открытая атмосфера. Если почитать постановление ЦИК, которым регламентируются дебаты на "Суспільному", там как-то странно оно пишется: "дебаты в комнате". По нашему мнению какой-то пережиток советского прошлого. Нужно стать более открытыми и не бояться выходить в публичное пространство, в том числе и на стадион", - добавил Баканов.

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