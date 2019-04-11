Политика Дождливо и прохладно: когда в Украине потеплеет

2019-04-11 17:13 222

В Украине в ближайшее время будет дождливая и прохладная погода. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. Потепление следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля.

По ее словам, в пятницу в Украине продолжатся дожди в течение всего дня. Только в западных областях днем ожидается прекращение осадков.

Также она отметила, что ветер будет порывистым. Температура воздуха ожидается низкой на Западе и Севере, а также в Винницкой и Черкасской области. Днем температура воздуха будет до +12 градусов.

На остальной территории еще побудет тепло, +13+18, а в Луганской области - до +20 градусов. В Киеве 12 апреля - временами дождь, ветрено, +8, +9 градусов.