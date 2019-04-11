Политика Стало известно о нововведениях в Украине для пассажиров поездов

2019-04-11 18:40 150

Пассажирам пассажирских поездов в Украине ограничили 50 килограммами массу ручной клади, которую они могут взять с собой в вагон.

Такое решение 1 февраля приняло Министерство инфраструктуры Украины.

Таким образом министерство обновило правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. Соответствующий приказ вступил в силу 9 апреля.

"Пассажир имеет право перевозить ручную кладь во всех категориях вагонов и поездов общим весом до 50 кг. Ручная кладь до 36 кг включительно перевозится бесплатно, превышение до 14 кг оплачивается по тарифу перевозки багажа. Ручная кладь, общий вес которой превышает 50 кг, к перевозке в пассажирских вагонах не допускается", - говорится в постановлении.

В документе отмечается, что каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади портфель, дамскую сумку, лыжи и палки к ним, сноуборд, удилища, фотоаппарат, видеокамеру и другие мелкие вещи, которые по своим размерам могут быть расположены в вагоне на местах, предназначенных для ручной клади.

"Разрешается перевозить при себе счет нормы ручной клади пассажира детские коляски (при проезде ребенка), велосипеды в разобранном и упакованном виде (не более одного). Перевозки велосипедов в купейных и плацкартных вагонах ночных быстрых и пассажирских поездов осуществляется в разобранном и упакованном состоянии при условии, что они могут свободно размещаться на местах, предусмотренных для перевозки ручной клади", - сказано в документе.

В вагонах региональных поездов на местах, специально оборудованных для размещения велосипедов, перевозки велосипедов осуществляется с обязательной оплатой как за 20 кг багажа, отмечается в документе.