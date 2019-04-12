Мир Президент Эквадора назвал реальную причину ареста Джулиана Ассанжа

2019-04-12 11:40 216

Президент Эквадора Ленин Морено объяснил в Twitter, почему посольство страны в Лондоне решило способствовать аресту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Причиной он назвал неоднократные нарушения Ассанжем международных конвенций.

"Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании", – написал Морено на своей странице в соцсети. Он не озвучил, о каких именно нарушениях идет речь.

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. 5 апреля WikiLeaks заявил, что Ассанжа собираются в ближайшее время выдворить из эквадорского посольства. Предлогом для этого якобы стал коррупционный скандал с офшорными бумагами, затрагивающими Морено.

Джулиан Ассанж попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию латиноамериканской страны в Лондоне из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепа. Журналисту грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь.