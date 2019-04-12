Мир Президент Эквадора назвал реальную причину ареста Джулиана Ассанжа

2019-04-12 11:40 216

Президент Эквадора Ленин Морено объяснил в Twitter, почему посольство страны в Лондоне решило способствовать аресту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Причиной он назвал неоднократные нарушения Ассанжем международных конвенций.

"Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании", – написал Морено на своей странице в соцсети. Он не озвучил, о каких именно нарушениях идет речь.

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. 5 апреля WikiLeaks заявил, что Ассанжа собираются в ближайшее время выдворить из эквадорского посольства. Предлогом для этого якобы стал коррупционный скандал с офшорными бумагами, затрагивающими Морено.

Джулиан Ассанж попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию латиноамериканской страны в Лондоне из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепа. Журналисту грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа, - WikiLeaks

2019-04-05 22:12 879

Джулиана Ассанжа лишили всех средств связи за поддержку России

2018-03-29 14:45 6258

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подключился к президентской гонке в США

2016-08-03 08:14 3221

Еще новости в разделе "Мир"

фото Принц Гарри и Меган Маркл хотят сохранить рождение ребенка в тайне

2019-04-12 13:14 123

Президент Эквадора назвал реальную причину ареста Джулиана Ассанжа

2019-04-12 11:40 216

Умышленное сокрытие риска - на Boeing подали в суд собственные акционеры

2019-04-11 14:45 603

Две коммерческие компании поборются в Пентагоном за контракт на 10 млрд долларов

2019-04-11 14:13 600
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

фото Принц Гарри и Меган Маркл хотят сохранить рождение ребенка в тайне 2019-04-12 13:14 123
Президент Эквадора назвал реальную причину ареста Джулиана Ассанжа 2019-04-12 11:40 216
Умышленное сокрытие риска - на Boeing подали в суд собственные акционеры 2019-04-11 14:45 603
Две коммерческие компании поборются в Пентагоном за контракт на 10 млрд долларов 2019-04-11 14:13 600

Лента

14:15 Торговая война: Президент Франции отказался от переговоров с США
13:42 Евросоюз отреагировал на включение в национальное законодательство норм Шариата
фото 13:14 Принц Гарри и Меган Маркл хотят сохранить рождение ребенка в тайне
фото 12:51 21 апреля впервые в Киеве «Ночь в театре» - количество мест ограничено
12:41 Из-за угрозы ареста Литва срочно эвакуировала своего посла из Москвы
12:13 После ролика с КамАЗом и кокаином Аваков приставил к Зеленскому усиленную охрану
11:40 Президент Эквадора назвал реальную причину ареста Джулиана Ассанжа
КАРТА 11:12 Обострение на Донбассе: погиб украинский солдат, еще восемь человек ранены
10:39 У Гройсмана признали, что уже взыскали с должников почти шесть миллиардов гривен
видео 10:11 Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили позорный скандал в прямом эфире