Мир Арестованный в Лондоне Джулиан Ассанж получил престижную премию Европарламента

2019-04-17 13:44 174

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил премию Европарламента 2019 года за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, награду за Ассанжа получила лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган. 

На премию Ассанжа выдвинула объединенная фракция европейских левых партий в Европарламенте (GUE/NGL).

Напомним, в 2006 году Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе Великобритании и США.

В 2012 году он получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там до 11 апреля этого года, пока его не арестовала британская полиция.

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