Политика Порошенко рассказал, о чем говорил с Меркель и Макроном

2019-04-12 22:13 108

 

Действующий президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко рассказал, что говорил с лидерами Германии Ангелой Меркель и Франции Эмманюэлем Макроном об установлении мира и освобождении заложников.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Интер" в прямом включении из Парижа.

"Я могу отметить, что первый вопрос, который поднимал на переговорах с лидерами Европы являлся установлением мира. Миру были посвящены координация наших действий и мы получили совершенно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания у нас открывается режим прекращения огня, который будет посвящен Пасхе и будут донесены сигналы к российской стороне о том, чтобы это создало те условия, чтобы сразу после президентских выборов приступить к серьезным переговорам в нормандском формате для обеспечения мирного процесса", - рассказал Порошенко.

Он добавил, что говорил с европейскими лидерами об освобождении заложников.

"Мною был поднят вопрос освобождения заложников. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном я отдельно поднял вопрос нашего журналиста господина Сущенко. Вы знаете, что он работал в Париже, что первая леди Франции заботилась о его судьбе. ... Мы четко скоординировали и эти шаги. И в Берлине и в Париже были даны соответствующие поручения и мы решительно начинаем подготовку к саммиту Нормандского формата, где в повестку дня обязательно будут включены и эти вопросы", - отметил Порошенко.

Также, по его словам, Меркель и Макрон поблагодарили его "как президента, Украины за блестящее организованный избирательный процесс во время первого тура".

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