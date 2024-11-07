Зеленский поговорил с Трампом: о чем договорились

2024-11-07 22:15

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их беседа была отличной и они имеют договоренности.

"Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что вместе с Трампом они договорились поддерживать тесный диалог и "развивать наше сотрудничество" между странами.

"Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира", - добавил глава государства.

Напомним, что около двух месяцев назад Трамп заявил, что буквально в ту же ночь, как станет известно о его победе, он позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину, после чего "мы заключим соглашение в течение 24 часов". Речь шла о завершении войны в Украине за одни сутки, о чем Трамп не раз говорил в ходе своей предвыборной кампании.

Также отметим, что Зеленский еще утром 6 ноября поздравил Трампа с победой на выборах, опубликовав пост в соцсети Х. В своем посте президент подчеркнул, что ценит приверженность республиканца к подходу "мир через силу", который "может реально приблизить справедливый мир в Украине".

В этой же публикации глава государства добавил, что наша страна ожидает "эпоху сильных США" под руководством президента Трампа, а также рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.