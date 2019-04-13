Политика Украинцев предупредили о заморозках

2019-04-13 10:30 63

 

Ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы будет заморозки.

В Украине новью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы будет заморозки 0…5°С (и уровень опасности, желтый). А в понедельник, 15 апреля, в Ровенской, Волынской и Житомирской областях в воздухе ожидаются сильные заморозки 0…3°С (и уровень опасности, оранжевый).

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, осадки не предвидятся только на западе и севере.

Как сообщалось, в связи с потеплением с начала апреля в Украине начали отключать отопление, а также прекратился отбор газа из подземных хранилищ.

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