Политика Зеленский: Говорил с Макроном о жизни и Донбассе

2019-04-13 11:30 63

 

Владимир Зеленский оценил встречу с президентом Франции, назвав ее конструктивной. Он также сообщил, что поговорил с Макроном о жизни и прекращении войны на Донбассе.

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно. Об этом он заявил по итогам переговоров с в Елисейском дворце журналисту Радио Свобода.

"Очень классная теплая атмосфера. Встреча была конструктивной. Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы, мне понравилось", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста о чем собственно стороны говорили во время встречи, Зеленский ответил: "О жизни говорили. О главном говорили: о прекращении войны в Донбассе".

Ранее сообщалось, что у Зеленского показали встречу с Макроном. Во встрече также приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Отметим, встреча началась около 15:00 (по местному времени) и продлилась всего около получаса, так как на 15:30 в графике Макрона было назначено вручение верительных грамот послам.

 

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