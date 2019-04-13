Мир Ким Чен Ын озвучил условия нового саммита с Трампом

2019-04-13 13:00 222

 

Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын рассказал, при каких условиях готов провести третий саммит с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает Yonhap.

Он готов провести встречу с американским президентом в случае, если США изменят свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова к концу этого года.

"Если США предложат провести третий саммит КНДР-США с правильным подходом к переговорам и правильным методом - у нас есть желание сделать это еще раз", - отметил он.

"Я не буду колебаться при подписании соглашения, только если оно будет отвечать интересам КНДР и США, и будет справедливым, взаимоприемлемым. Это будет полностью зависеть от того, какой позиции придерживаются США", - сказал он.

Ким Чен Ын отметил также, что КНДР" не будет держаться за саммиты с США ради ослабления санкций", но будет терпеливо ждать до конца этого года, пока Вашингтон примет "смелое решение".

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